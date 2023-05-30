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عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوى.. اعرف الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:20 م
عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوى.. اعرف الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى 2023 ، كما يلى : 
 
 

اجازات شهر يونيو 

 
- وقفة عيد الأضحى المبارك: 
 
الثلاثاء 9 ذو الحجة 
الموافق 27 يونيه 2023
 
- عيد الأضحى المبارك: 
 
الأربعاء 10 ذو الحجة 
الموافق 28 يونيه 2023
 
- ثورة 30 يوينو: 
 
الجمعة 12 ذو الحجة 
الموافق 30 يونيه 2023
 
 

اجازات شهر يوليو 

 
- رأس السنة الهجرية 
الأربعاء 19 يوليو 
 
- ثورة 23 يوليو : 
الأحد 23 يوليو 
 

اجازات شهر سبتمبر 

 
- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر 
 
 

اجازات شهر أكتوبر 

 
- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :
 
الجمعة 6 أكتوبر  
 

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