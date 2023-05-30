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اعرف نتيجة صفوف النقل 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:46 م
اعرف نتيجة صفوف النقل 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة صفوف النقل بالمدارس، وعلى موقع المديرية، ومحافظة القاهرة، وتشمل نتائج صفواف رابعة ابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي والأول والثانى الإعدادى. 

ويمكن معرفة النتيجة على اللينك التالى: اضغط هنا..

 
وأدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي بالقاهرة وما يعادله، الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله كانت في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
 
وكانت امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله كانت فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو. 
 
وكانت امتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية كانت من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.


نتيجة صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة 4 ابتدائي

نتيجة 1 اعدادي

نتيجة الاعدادية

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