اليوم السابع
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التعليم: تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 5 يونيو

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:24 م
التعليم: تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 5 يونيو وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتسليم خطابات الندب للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023  للملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية ومقدري الدرجات، الاثنين 5 يونيو المقبل، بعد الانتهاء من مراجعتها وطباعتها، وسيتم فتح باب الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام لتقديم الاعتذارات للأعضاء غير الراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة 2023 وتتوافر لديهم شروط الاعتذارات.
 
 
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط قبول اعتذار الأعضاء غير الراغبين فى العمل وتتوافر لديهم شروط الاعتذارات من بينها إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت، و حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.
 
 
كما يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، كما يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.
 
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتباره، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات، مشددة على أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.

التربية والتعليم

خطابات الندب للأعضاء المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر

شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023

اخبار التعليم



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