وزير الصحة: الرئيس أصدر تكليفا بوضع القضية السكانية على رأس أولوياتنا

كتبت أمل علام

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أطلقت مجموعة شركات فاركو للأدوية خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية، ودعما للاستراتيجية الوطنية للسكان مبادرة "مسار حياة".

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هذه المبادرة مهمة جدا، حيث إن تنظيم الأسرة قضية كبيرة جدا والحوار الوطنى تطرق للجهود التى نبذلها فى هذا المجال، موضحا، إنه يجب أن تتوافر كل الآراء لوضع إستراتيجية محددة، مضيفا، إن مصر اشتغلت فى هذا البرنامج منذ عام 1960 وكان يوجد معنا دول كثيرة من العالم ولكن لازلنا نعانى من هذا القضية، لأنها تؤثر على الاقتصاد، ورئيس الجمهورية كان له تكليف بوضع القضية السكانية على رأس أولوياتنا، ويسعدنا تعاون واشتراك صندوق الأمم المتحدة للسكان فى هذه القضية وتعتبر شركة فاركو إحدى الشركات الكبرى، وكانت شريك فى مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى واعترفت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر فى القضاء على فيروس سى .

وأشار، إلى أن المجلس القومى للسكان يعتبر الضلع الرابع فى اسهامتها فى مجال القضية السكانية، والمشكلة لدينا تكمن فى المناطق الريفية الفقيرة، حيث تتركز المشكلة السكانية فى الأماكن الأكثر فقرا والأماكن الريفية، وإذا تحدثنا عن قنا والمنيا نلاحظ أن هدفنا التواجد فى هذه الأماكن، مشيرا إلى أن يوم 5 سبتمبر سيعقد مؤتمر مهم جدا وبتعاون مع الأمم المتحدة وسيطلق العديد من التوصيات فى مصر، حيث يشارك بالمؤتمر اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، لتحقيق الرفاهية للأسرة المصرية موضحا إن الصين فيها مليار و400 مليون، ولكن تحولت القوة البشرية إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع العالمى، وكذلك الهند، وهذا ما نحاول أن نركز عليه ونسعى لتحقيقه أن يجد الطفل بعد الولادة الرعاية والتطعيمات اللازمة، وان يجد مكان فى المدرسة، والجامعة وتوفير الرعاية النفسية للأم والطفل، حيث أن التباعد بين الولادة يوفر الصحة النفسية للطفل والام كذلك ، ورب الأسرة يعانى من الضغط العصبى والنفسي عند الولادات المتكررة، إذن وحدة المجتمع من الأم والأب والطفل، لأن الاسرة كلها تتاثر بالقضية.

وقال، إن أهم من إيجاد وسيلة لتحديد النسل لابد من وضع خطة زمنية محددى للإنجاب، ولابد أن نخفض أعداد المواليد سنويا، ويعتبر هذا هو الهدف لكى نصل إلى عدد مواليد يتساوى مع عدد الوفيات، مضيفا، اننى شاركت فى هذه المبادرة لان قطاع تنظيم الأسرة والسكان يحتل مكانة كبيرة ضمن أولوياتنا.

حضر المؤتمر الصحفى كل من الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية، والدكتورة فيريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، والدكتور أحمد إسماعيل مدير عام شركة تكنوفارما التابعة لمجموعة فاركو للأدوية.