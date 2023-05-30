اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:18 م
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"التموين" تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرفها لأصحاب البطاقات أول يونيو

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:43 م
"التموين" تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرفها لأصحاب البطاقات أول يونيو سلع غذائية -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية أول الشهر المقبل، ضمن مقررات شهر يونيو، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25%.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا ، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

التموين

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اسعار السلع التموينية

السلع ببطاقات التموين

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