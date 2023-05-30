اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:55 م
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"مودة" .. مشروع وزارة التضامن للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:00 م
"مودة" .. مشروع وزارة التضامن للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.. اعرف التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يعمل المشروع على تأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.
 
وجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مودة انطلقت داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفذ 470 فعالية تتنوع بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، حيث تقوم تدريبات مودة بإكساب المتدربين بمجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال في الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى التأكيد على مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة وتنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، والزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية ويقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة خبراء في الصحة الإنجابية.

التضامن

مشروع مودة

تأهيل الشباب المقبل على الزواج

مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية



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