اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 10 ملايين و470 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة خلال عام

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:31 م
القوى العاملة: صرف 10 ملايين و470 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة خلال عام وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة
كتبت آية دعبس

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تستكمل وزارة القوى العاملة دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وسَلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فرد من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.
 
وقد بلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و470 ألفاً و670 جنيها hستفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط.
 
وقالت الوزارة في بيان صحفى، أن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت  اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة ، وقنا ، وهم : حسن عبد الرحيم محمد على ،ومنصور حسيب حسانين حسين ، وأحمد على فهمي عبداللطيف، وميخائيل وحيد زاهر جرجس ،و تقى ليثى محمد ابو الحمد.. وأوضح البيان ان إجمالي التعويضات اليوم ، لأسر العمال المتوفين  بلغت مليون جنيه.
 
وقدم وزير القوى العاملة العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار  توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

دعم العمالة غير المنتظمة

تعويضات العمالة غير المنتظمة

اليوم السابع بلس



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