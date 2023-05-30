وزارة الصحة: توجيهات رئاسية بتقديم أوجه الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهًا دائمًا من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي؛ لتقديم جميع أوجه الدعم للدول الشقيقة، لافتًا إلى أن دولة فلسطين في القلب من تقديم أوجه المساعدات كافة.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك لقاءً ثنائيًا، جمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونظيرته في وزارة الصحة الفلسطينية، وكان من أهم الجوانب التي تم النقاش فيها، تقديم الدعم من خلال تدريب الزملاء في القطاع الصحي الفلسطيني، من الكوادر الطبية والكوادر الطبية المساعدة، على تقديم الرعاية الصحية، سواءً في شكل دورات قصيرة يتم فيها تقديم هذه الدورات بشكل سريع، أو على شكل برامج تعليمية مُختلفة تقدمها الدولة المصرية في مجال الصحة في الزمالة المصرية.

وأوضح أن الوزيرين تطرقا إلى ما يُمكن أن تقدمه الدولة المصرية في مجال التطعيمات واللقاحات، مُشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر تُعد من الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال برامج التطعيمات واللقاحات، وأنها نجحت في القضاء على الكثير من الأمراض باستخدام برنامج قومي قوي للقاحات.

وتابع أن الحديث تطرق إلى كيفية دعم الجانب الفلسطيني بمجموعة من اللقاحات، مُؤكدًا أن مصر قدمت العام الماضي أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الخاص بـ"كوفيد 19"، والعديد من اللقاحات المُرتبطة بالأمراض المنتشرة في الأطفال إلى الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر حصلت على رئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب بإجماع الآراء، ما وضع على مصر عبئًا كبيرًا لتنفيذ توصيات وزراء الصحة العرب الخاصة بدولة فلسطين، خاصة أن القطاع الصحي في فلسطين يُعاني من صعوبات كثيرة مُرتبطة بتقديم الخدمة وتوفر الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية المدربة.