اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:33 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

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