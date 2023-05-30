حصاد الوزارات.. امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
القوى العاملة: صرف 10 ملايين و470 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة خلال عام
التعليم: تظليل دائرتين فى إجابة السؤال الاختيارى بالثانوية يحرم الطالب من الدرجة
التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أجزاء مقالية
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