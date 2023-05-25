أخبار × 24 ساعة.. الصحة: مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس C

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة من القاهرة لمرسى مطروح
التموين: لدينا رصيد كاف من اللحوم الحية فى مجازرنا بأبو سنبل والأسعار ثابتة
التموين تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرف الدعم الاستثنائى على البطاقات
"تعليم القاهرة": امتحانات الدبلومات الفنية تسير فى هدوء ولم ترد شكاوى
الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبل
الصحة: 5 مليارات شخص حول العالم يتعرضون لمخاطر الدهون المتحولة
الصحة تنفى توجيه فرق طبية للمنازل لتحصيل أموال مقابل التعاقد مع عيادات خاصة بسعر مخفض
الزراعة تفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة السبت المقبل بالمتحف الزراعى
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