وزير التموين: اطلاق التحالف العالمى للأسواق يساهم فى خفض هالك السلع

كتب مدحت وهبة

ألقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمى للأسواق الذى أقيم في العاصمة الإيطالية روما و شارك في افتتاحه فرانشيسكو لولوبرجيدا وزير الزراعة والأمن الغذائي الايطالى، وكيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، وفريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولى للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM، وايتورى براندينى رئيس الاتحاد الإيطالى للشركات الزراعية كولديريتى، وذلك بحضور قيادات الحكومات والمنظمات وأسواق الجملة والأسواق الزراعية من أكثر من 68 دولة ود. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية وممثل مصر بالتحالف العالمى.

وأكد الوزير في كلمته على أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية والتي تتعاظم مع ما يمر العالم اجمع به من فقر مائى واثار التغيرات المناخية والتي تم مناقشة آليات مجابهتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن مبادرة إطلاق التحالف العالمى للأسواق من أهم ما يمكن في هذا الاتجاه لخفض الهالك الذى يتراوح من 20% الى 40% خلال سلاسل الامداد من المزرعة الى المستهلك وذلك للسلع الزراعية خاصة سريعة التلف، مما سيزيد الاتاحة ويخفض الأسعار.

وأوضح ان الزراعة هي المشغل الأول في غالبية دول العالم متجاوزا 26,5% من حجم العمالة وتشكل أكثر من 10% من الناتج العالمى الاجمالى والذى يتضاعف اذا اضيف له نصيب اللوجيستيات والتجارة الداخلية، ويتضاعف مرة أخرى في الدول النامية و ان مختلف دول العالم تقدم دعم للمزارعين لأسباب متعددة وبطرق مختلفة، ولان المنظومة الحالية لا تحقق العائد الكافي للمزارعين، وان أسواق المزارعين سواء للجملة او اليوم الواحد هي احد اهم الاليات في هذا الصدد.

وأكد أن تحديث وتطوير منظومة سلاسل الامداد من المزرعة الى المستهلك هي الالية المستدامة التي يجب ان نسعى جميعا اليها، وهو ما نطبقه حاليا في مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومات إيطاليا وفرنسا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لخلق منظومة متكاملة تتضمن بورصة سلعية وأسواق جملة ونصف جملة ومراكز لوجيستية متضمنة محطات فرز وتعبئة ومخازن مبردة، وشبكة من الصوامع تغطى عموم الجمهورية.

وقد تواكب مع عقدالمؤتمر اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة مع كيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وقيادات المنظمة حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال الامن الغذائي وتطوير سلاسل الامداد استنادًا لخبرة المنظمة عبر عقود في عشرات الدول، وكذا القيام بتنفيذ دراسة تطوير أسواق اليوم الواحد في كافة ربوع مصر وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض وزيادة القيمة المضافة وذلك بمنحة من الحكومة الإيطالية.

كما تم عقد اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية فريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM حيث تم تباحث تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر والبانيا الى جانب التعاون مع منظمة CIHEAM والتي ستقوم بتنفيذ توصيات الدراسة التي ستنفذها ال FAO على ارض الواقع في الريف والحضر بمنحة من الحكومة الإيطالية كمرحلة أولى قدرها 750 الف يورو وذلك لتطوير أسواق اليوم الواحد وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض والاهم زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع مبسط للمواد الأولية المنتجة استنادا لما يتم في إيطاليا والذى يحقق قيمة مضافة تتجاوز 68 مليار يورو سنويا، الامر الذى سيزيد من دخل المزارعين وتحويل القرى المصرية الى مراكز إنتاجية ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.



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