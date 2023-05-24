الزراعة تفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة السبت المقبل بالمتحف الزراعى

كتبت أسماء نصار

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض للسلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" السبت المقبل على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية ويعد هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الأورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

‏‎ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا على مساحة 600 متر، وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعى ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التى تحتاجها الأسرة المصرية.

‏‎يشار إلى أن وزارة الزراعة تهدف إلى زيادة عدد منافذها الي 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى إمداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.