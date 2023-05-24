اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة من القاهرة لمرسى مطروح

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:04 م
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة من القاهرة لمرسى مطروح السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة من القاهرة لمرسى مطروح
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس وذلك فى إطار إستعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح والمواعيد كالتالى :

إعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح ) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .

 وتشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح ) على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق .

  كما يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق .

 وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.

    وإعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

    وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

أسعار التذاكر
أسعار التذاكر

 

التذاكر
التذاكر

 

الثانية مكيف
الثانية مكيف

 

تذاكر تالتة مكيف
تذاكر تالتة مكيف

 

تذاكر مرسى مطروح
تذاكر مرسى مطروح

 

عربة نوم
عربة نوم

 

محطة القاهرة
محطة القاهرة

 

مرسى مطروح
مرسى مطروح

 

يوم مكيف
يوم مكيف

 


هيئة السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

قطار الصيف

قطار مطروح

قطار المصيف



الموضوعات المتعلقة

هيئة السكة الحديد تشكل لجنة لإعادة تقييم رسوم تصوير الأعمال السينمائية والإعلانات داخل المحطات والقطارات.. مصدر: قطار تالجو الجديد عليه إقبال لفخامته.. ويؤكد: القطارات الحديثة لم تدرج فى لوائح الرسوم حتى الآن

الأحد، 14 مايو 2023 07:00 ص

هيئة السكة الحديد تخطط لازدواج 561 كم أطولها خط "بشتيل - إيتاى البارود".. إنشاء 166 كم سكك جديدة للربط مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.. وتنتهى من تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:05 ص

القانون يجيز لهيئة السكة الحديد إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين

الخميس، 19 يناير 2023 07:00 ص

رئيس هيئة السكة الحديد: نعمل على تحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان للمواطنين

الإثنين، 02 يناير 2023 04:38 م

تعرف على أعمال التطوير بهيئة السكة الحديد

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:00 ص

"النقل" توافق على صرف 750 جنيها منحة مدارس للعاملين بهيئة السكك الحديد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:34 م

هيئة السكة الحديد تبدأ بيع تذاكر القطارات لرحلات عيد الأضحى.. 4 تذاكر لكل رقم قومى لليوم الواحد.. الدفع بقطارات إضافية أيام الذروة والحجز عليها نفس اليوم.. وخطة للقضاء على السوق السوداء.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 06:00 ص

هيئة السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل قطار المنصورة الزقازيق

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:40 م

التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة السكك الحديد

الإثنين، 16 مايو 2022 10:17 ص

لجنة النقل بمجلس النواب توافق على موازنة هيئة السكة الحديد للسنة المالية 2022/2023

الأربعاء، 11 مايو 2022 12:00 ص

هيئة السكة الحديد تستعرض مواصفات ورشة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:11 م

استهداف 5 محطات بهيئة السكك الحديد الأوكرانية.. سفير روسيا بأمريكا: سلمنا واشنطن مذكرة تطالبها بوقف تسليم الأسلحة لكييف.. وموسكو: لا تحضيرات للقاء جديد مع أوكرانيا على مستوى وزيرى الخارجية أو الوفدين التفاوضيين

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة