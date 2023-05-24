اليوم السابع
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"تعليم القاهرة": امتحانات الدبلومات الفنية تسير فى هدوء ولم ترد شكاوى

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:18 م
"تعليم القاهرة": امتحانات الدبلومات الفنية تسير فى هدوء ولم ترد شكاوى امتحانات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أدى اليوم الأربعاء، 21994 طالب وطالبة بالقاهرة، امتحانات الدبلومات الصناعية والتعليم المزدوج والمهنى أمام 98  لجنة، وأدى 23233 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية أمام 69 لجنة، و2650 طالب وطالبة امتحانات الفندقى، أمام 19 لجنة.
 
وتابع الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة، اليوم غرفة العمليات بديوان عام المديرية، حيث أكد على أن العملية الامتحانية تسير فى هدوء وانتظام، ولم ترد للغرفة أى شكاوى اليوم.
 
وأكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات التى تضمن حسن سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله.
 
وفى السياق ذاته، اختتمت أمس امتحانات الشهادة الإعدادية، بمادة العلوم، وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الامتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أول أمس الأحد الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية.
 
من جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 من (نظافة، تعقيم، تطهير، فرش، تهوية، إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.
 
وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش أو التسريب وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

امتحانات الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية

القاهرة

تعليم القاهرة



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