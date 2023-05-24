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الصحة: مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس c من منظمة الصحة العالمية

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:38 م
الصحة: مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس c من منظمة الصحة العالمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر أول دولة يتم إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية خالية من "فيروس سى".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيض المعدل السنوي للإصابات الجديدة السنوية بنسبة تزيد عن 92 %.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان: تم هذا من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سي» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، حيث تم فحص ما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تم اكتشاف وتقييم وعلاج أكثر من مليوني شخص ليصبحوا خاليين من فيروس "سي".
 
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مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس «سي»

 


الصحة

فيروس سى

الصحة العالمية

مصر خالية من فيروس سى



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