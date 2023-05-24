التموين تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرف الدعم الاستثنائى على البطاقات

كتب مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لاستمرار صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ، ضمن مقررات شهر مايو الجارى ،حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن ، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25.%.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.