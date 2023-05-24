اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 03:02 م
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الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبل

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:55 م
الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبل اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

شركات السياحة

إعفاء شركات الطيران

سداد مقابل الجُعل

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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