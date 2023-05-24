الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبل

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.