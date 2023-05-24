الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبل

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.
الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبلالأربعاء، 24 مايو 2023 02:55 م
اجتماع الحكومة
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