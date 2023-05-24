الصحة تنفى توجيه فرق طبية للمنازل لتحصيل أموال مقابل التعاقد مع عيادات خاصة بسعر مخفض

كتبت هند مختار

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أى فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين، مُشددةً على أن الوزارة لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.