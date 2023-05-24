اليوم السابع
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وزير الرى يلتقى العاملين بالإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:22 م
وزير الرى يلتقى العاملين بالإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء لقاء وزير الرى
كتب: أسماء نصار

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على هامش مشاركته فى فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية بشرم الشيخ، زارالدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور، حيث التقى العاملين للاطمئنان على سير العمل بالإدارة ، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالإدارة .

وخلال الزيارة أكد أنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة لضمان إنجاز الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل ، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحقيق العدالة وإتاحه الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه. 

وأشار الوزير لوجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، والسعى لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وسد العجز في العمالة بالمواقع المختلفة من خلال التدريب التحويلى، مؤكداً سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة، وتوفير المزيد من الخدمات للعاملين، وزيادة إيرادات الوزارة، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء.

 

ووجه الوزير بمواصلة العمل وسرعة الإنجاز في مشروعات الحماية من أخطار السيول في وادى بعبع، ووادى فيران، ووادى أبو رديس، التي يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء .  

جانب من متابعة وزير الرى
جانب من متابعة وزير الرى

 

لقاء وزير الرى
لقاء وزير الرى

 

متابعة وزير الرى
متابعة وزير الرى

 


وزير الرى

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جنوب سيناء

المياه الجوفيه



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