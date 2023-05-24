التموين: لدينا رصيد كاف من اللحوم الحية فى مجازرنا بأبو سنبل والأسعار ثابتة

كتب محمد شعلان

أكد محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة لنيل التابعة لوزارة التموين، أن لدينا رصيد كافي من اللحوم الحية في مجازرنا بمدينة أبو سنبل، قائلا: "اللحوم السودانية الحية في مجازر أبو سنبل كميتها مطمئنة جدا وتذبح في أبو سنبل ويتم ضخها في مبردات يوميا".

وأضاف محمد أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن لدينا رصيد كافي من اللحوم ولكن الارتفاع في أسعار اللحوم الخارجية عند الجزارين يتسبب في زيادة الضغط علينا، ولكن الكميات لدينا تكفي لاستهلاك كل يوم.

وتابع: "لدينا أرصدة حية تكفي لما بعد عيد الأضحى وأيضا توجد لحوم ضاني مجمدة وكبدة مجمدة وهذه اللحوم موجودة في القاهرة والجيزة، وكل محافظة يوجد فيها لحوم والاقبال على المجمعات كبيرة"، مؤكدا أن أسعار اللحوم ثابتة لما بعد عيد الأضحى والكميات متوفرة.