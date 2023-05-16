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الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:18 م
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حصاد الوزارات.. التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت

الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
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