حصاد الوزارات.. التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم تنفى تغيير مناهج الصف الثانى الابتدائى العام المقبل
الزراعة توفر اللحوم البلدى بـ 230 جنيهًا للكيلو فى منافذها
مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم بالقاهرة والمحافظات.. التفاصيل
التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت
الصحة تصدر تحذيرا هاما حول شرب القهوة لمرضى الكبد.. تفاصيل
الصحة: الكشف فى عيادات صحة الرئة بمستشفيات الصدر بالمجان
أسماء المقبولين بمسابقة تعيين الترابية 2023 بمحافظة الجيزة.. صور
وزير الصحة يتفقد مستشفى دار السلام ويوجه بإعادة توزيع الفرق الطبية
وزير النقل: توريد أول قطار بشبكة القطار السريع نوفمبر 2023
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