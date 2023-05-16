‫الزراعة توفر اللحوم البلدى بـ 230 جنيهًا للكيلو فى منافذها

كتبت أسماء نصار

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذها بالكميات التى يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة.

وتوفر وزارة الزراعة اللحوم البلدى بسعر 230 جنيهًا إلى جانب توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذ ثابت بمختلف المحافظات و30 متحرك تجوب المحافظات وتنتشر فى الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة، ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أما التصنيع فقالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح، ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.