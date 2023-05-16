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وزير النقل: توريد أول قطار بشبكة القطار السريع نوفمبر 2023

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:00 م
وزير النقل: توريد أول قطار بشبكة القطار السريع نوفمبر 2023 القطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، تواصل تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية، حيث تم البدء فى التصنيع اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وسيتم البدء فى اختبار أول قطار بمصنع الشركة اعتبارا من يونيو 2023 وعلى أن يتم توريده فى نوفمبر 2023

وأوضح وزير النقل، الموقف التنفيذي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 45% ، بطول 675 كم، عدد المحطات 21 محطة، ويشتمل على 1 ورشة رئيسية، 3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة 15 قطارًا، القطارات الإقليمية 34 قطارًا، و 14 جرار بضائع.

وأشار "الوزير"، إلى أن الموقف التنفيذى للخط الثانى للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 15% بطول 1100 كم وعدد المحطات محطة 36 محطة ويشتمل علي 1 ورشة رئيسية ، 2 نقاط الصيانة ، 20 قطارًا سريعًا، و48 قطارًا إقليميًا، و20 جرار بضائع.

وأوضح وزير النقل ،أن الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول 2000 كم ، تشمل عدد 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة وعدد 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع، وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .


القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

النقل

القطارات السريعة

السكة الحديد



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