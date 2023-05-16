اليوم السابع
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الصحة: الكشف فى عيادات صحة الرئة بمستشفيات الصدر بالمجان

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:41 ص
الصحة: الكشف فى عيادات صحة الرئة بمستشفيات الصدر بالمجان الإنسداد الرئوى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

 

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.


الصحة

صحة الرئة

الكشف المبكر عن صحة الرئة



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