اليوم السابع
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وظائف "أفراد أمن" بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:10 م
وظائف "أفراد أمن" بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف "أفراد أمن" للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو وحتى الاثنين الموافق 22 مايو الجاري بمقر الوزارة في 96 ش أحمد عرابي - المهندسين - القاهرة - الدور العاشر.

وجاءت شروط التقدم كما يلى:

1- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد 11 شهرًا.

2- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

3- السن لا يتجاوز 40 سنة.

4- المؤهل متوسط فأعلى.

5- التعاقد بنظام الاستعانة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة المؤهل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.

3- صورة تحقيق الشخصية.

4- الموقف التجنيدي.

5- عدد 2 صورة شخصية.


الهجره

وزاره الهجره

سها جندى

العاصمه الاداريه



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