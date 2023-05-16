أسماء المقبولين بمسابقة تعيين الترابية 2023 بمحافظة الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلنت إدارة الجبانات بمحافظة الجيزة نتيجة مسابقة المتقدمين للتعيين بمهنة تربي ومساعد تربي والذين قاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من 2022/6/15 وحتى 2022/6/30 وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالى:

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة فتحت باب التقدم لمسابقة شغل مهنة تربى ومساعد تربى وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، محددة الشروط التالية :

1-أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2-للقاطنين في محافظة الجيزة.

3-إجادة القراءة والكتابة.

4-أن يكون المتقدم بالغا سن الرشد.

5-إلمام المتقدم بالأحكام الدينية.

6-أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

7- أن يتم إثبات لياقة المتقدم الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

ودعت المحافظة كل من يرغب في التقدم لشغل الوظائف، التقدم بالأوراق التالية:

- صورة بطاقة المتقدم سارية.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- وفى حالة اجتياز الاختبار، تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.