اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسماء المقبولين بمسابقة تعيين الترابية 2023 بمحافظة الجيزة.. صور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:25 م
أسماء المقبولين بمسابقة تعيين الترابية 2023 بمحافظة الجيزة.. صور أسماء المقبولين بمسابقة تعيين الترابية 2023 بمحافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة الجبانات بمحافظة الجيزة نتيجة مسابقة المتقدمين للتعيين بمهنة تربي ومساعد تربي والذين قاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من 2022/6/15 وحتى 2022/6/30 وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالى:

WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.36 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.36 PM
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.35 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.35 PM
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.34 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.34 PM
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.33 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.33 PM
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.32 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.12.32 PM
 
الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة فتحت باب التقدم لمسابقة شغل مهنة تربى ومساعد تربى وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، محددة الشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2-للقاطنين في محافظة الجيزة.

3-إجادة القراءة والكتابة.

4-أن يكون المتقدم بالغا سن الرشد.

5-إلمام المتقدم بالأحكام الدينية.

6-أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

7- أن يتم إثبات لياقة المتقدم الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

 

ودعت المحافظة كل من يرغب في التقدم لشغل الوظائف، التقدم بالأوراق التالية:

- صورة بطاقة المتقدم سارية.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- وفى حالة اجتياز الاختبار، تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.


مسابقة تعيين الترابية

مسابقة تعيين الترابية بالجيزة

محافظة الجيزة

وظيفة تربي



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الخميس المقبل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:28 م

محافظ الجيزة يوقع اتفاقا مع جهاز المشروعات لتطوير منطقتى ميت عقبة وأرض اللواء

الإثنين، 15 مايو 2023 01:04 م

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الجيزة لتطوير منطقتى ميت عقبة وأرض اللواء

الإثنين، 15 مايو 2023 12:46 م

رئيس اتحاد عمال مصر ومحافظ الجيزة يكرمان 200 عامل

الأحد، 14 مايو 2023 06:51 م

محافظ الجيزة يكرم 200 عامل متميز.. ويؤكد: هم ثروة الوطن ومحرك التنمية (صور)

الأحد، 14 مايو 2023 02:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة