أسماء المقبولين بمسابقة تعيين الترابية 2023 بمحافظة الجيزة.. صور

أعلنت إدارة الجبانات بمحافظة الجيزة نتيجة مسابقة المتقدمين للتعيين بمهنة تربي ومساعد تربي والذين قاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من 2022/6/15 وحتى 2022/6/30 وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالى:
1-أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.
2-للقاطنين في محافظة الجيزة.
3-إجادة القراءة والكتابة.
4-أن يكون المتقدم بالغا سن الرشد.
5-إلمام المتقدم بالأحكام الدينية.
6-أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
7- أن يتم إثبات لياقة المتقدم الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
ودعت المحافظة كل من يرغب في التقدم لشغل الوظائف، التقدم بالأوراق التالية:
- صورة بطاقة المتقدم سارية.
- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.
- وفى حالة اجتياز الاختبار، تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.
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