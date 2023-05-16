وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق حول نقص المستلزمات بالعيادات الخارجية بمستشفى حلوان

كتب: وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق فوري حول وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية بالعيادات الخارجية، في مستشفى حلوان العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، لتفقد العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجهاً بالتوسع في عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال، فضلاً عن زيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها في الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التي تم رصدها، فضلاً عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلاً عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهاً بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفوري في تطويره.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذي تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظراً لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء في التشغيل ودخول منظومة العمل.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الأطفال، حيث تفقد الاستقبال وغرف الكشف وحضانات المبتسرين، فضلاً عن تفقد قسم النساء والتوليد، حيث وجه بتطويرهم من حيث التجهيزات، لافتاً إلى توجيه الوزير بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن أمن ونظافة المستشفى، وذلك رصد تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص خلال تفقد المستشفى على التحدث مع المرضى، موجهاً بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمستشفى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، بأفضل جودة.



توجيهات الوزير



لقاء الوزير بالمستشفى



وزير الصحة بمستشفى حلوان العام