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التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:01 م
التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأهمية التأكيد على كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوى إجابة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأى إجابة فى كراسة الأسئلة.

وأوضح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم الوزارة أنه فى إطار إجراءات التصحيح الالكترونى لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأى إجابة فى كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأوضح المتحدث الرسمى أن هذا البيان التوضيحى يأتى فى إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوى الأساليب الصحيحة فى الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمى أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحى، عن كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

إجابات البابل شيت



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