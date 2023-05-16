اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تصدر تحذيرا هاما حول شرب القهوة لمرضى الكبد.. تفاصيل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:56 ص
الصحة تصدر تحذيرا هاما حول شرب القهوة لمرضى الكبد.. تفاصيل شرب القهوة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيرا هامة حول شرب القهوة بالنسبة لمريض الكبد، مؤكدة أنها تتسبب فى زيادة ضربات القلب وإدرار المياه، ويجب عدم الإفراط فى تناول القهوة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر على سرطان الكبد يزيد نسبة الشفاء وتابعت: الكشف، والمتابعة، والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام

القهوة
القهوة

الصحة

الكبد

شرب القهوة

مرضى الكبد



الموضوعات المتعلقة

5 استخدامات مختلفة للقهوة سريعة الذوبان.. "تتبيل اللحوم أبرزها"

الأحد، 14 مايو 2023 09:00 م

البكتيريا المفيدة بالأمعاء تتحكم في صحتك.. بداية من المزاج حتى الوقاية من الأمراض.. تناول القهوة بعد الفطار لتعزيز الميكروبيوتا.. احرص على طبق السلطة بألوانها مع زيت الزيتون.. واتبع النظام الغذائى للفلاح المصرى

الأحد، 14 مايو 2023 06:47 م

"ملك الليل" و"قهوة فريال" بنادي السينما المستقلة اليوم

السبت، 13 مايو 2023 11:00 ص

فوائد صحية لتناول القهوة يوميا.. تحميك من الاكتئاب والخرف

السبت، 13 مايو 2023 12:00 ص

الداخلية تكشف حقيقة بيع سيارات القهوة بمصر الجديدة للمخدرات

الجمعة، 12 مايو 2023 11:38 ص

لو بتعانى من الانتفاخ.. أضف القليل من القرفة لفنجان القهوة فى الصباح

الخميس، 11 مايو 2023 09:00 ص

أطعمة ومشروبات تسبب رائحة الفم الكريهة.. أبرزها القهوة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:00 م

مشروبات صيفية تساعدك على المذاكرة والتركيز.. غير الشاي والقهوة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:00 ص

الصحف العالمية اليوم.. "عراب" الذكاء الاصطناعى يغادر جوجل.. الخزانة الأمريكية تحذر الكونجرس من التخلف عن سداد الديون أول يونيو.. ارتفاع سعر القهوة والجبن في بريطانيا 28%.. وباكنجهام يكشف تفاصيل زي تتويج تشارلز

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:10 م

التضخم فى بريطانيا.. 28% زيادة فى أسعار القهوة والجبن والخبز خلال شهر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة