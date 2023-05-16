اليوم السابع
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انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة لشهر مايو

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:00 م
انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة لشهر مايو تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة  وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر مايو  الجارى، حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء، وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل الماضي  لافتة الى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل الجاري  وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالى.


التضامن

تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

أسر تكافل وكرامة



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