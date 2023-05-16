اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم بالقاهرة والمحافظات.. التفاصيل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:59 م
مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم بالقاهرة والمحافظات.. التفاصيل القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي اطوال تصل الي 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024.

وفى النقاط التالية تفاصيل شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى إنشائها.

مخطط تنفيذ 4 خطوط لشبكة القطارات السريعة بإجمالي أطوال 2250 كم.

الخط الأول "العين السخنة - العلمين الجديدة – مطروح" طوله 675 كم.

الخط الثانى" 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل" طوله 1100 كم.

الخط الثالث " قنا – الغردقة – سفاجا" طوله 225 كم ".

الخط الرابع" بور سعيد – أبو قير " طوله 250 كم.

تنفذ وزارة النقل حاليا الخطوط الثلاثة بطول 2000 كم.

سيتم تنفيذ الخط الرابع بالمشاركة مع القطاع الخاص.

تشمل الشبكة 60 محطة.

بها 2 مركز سيطرة وتحكم.

تضم الشبكة 6 نقاط صيانة.

عدد القطارات بشبكة القطارات السريعة41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع.

تبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة.

متوسط المسافة بين محطات القطار السريع 50 كم.

الطاقة الاستيعابية للقطار السريع من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً.

تبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة.

متوسط المسافة بين محطات القطار الاقليمى 25 كم.

الطاقة الاستيعابية للقطار الاقليمى من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً.

سرعة جرار قطار البضائع 120 كم / ساعة.

ستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .


القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

النقل

القطارات السريعة

السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل إنشاء الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل

الإثنين، 15 مايو 2023 12:00 ص

مصر تنفذ قناة سويس جديدة على القضبان.. الخط الأول للقطار السريع محور تنمية لوجستى يربط البحر الأحمر بالمتوسط والمناطق الصناعية بالموانئ البحرية.. طوله 675 كم وبه 22 محطة منها 10 محطات سريعة و12 إقليمية

السبت، 13 مايو 2023 06:47 م

تخدم المناطق السياحية والاستثمارية.. تعرف على محطة السخنة للقطار السريع

السبت، 13 مايو 2023 09:00 ص

مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 مايو 2023 09:08 م

أكبر محطات الشرق الأوسط.. تفاصيل مهمة عن محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع

الأربعاء، 10 مايو 2023 03:30 ص

"إسكان الشيوخ" تناقش اليوم اقتراحا برغبة لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع

الإثنين، 08 مايو 2023 08:00 ص

استئناف خدمة القطار السريع بعد تعليقها بسبب زلزال "إيشيكاوا" في اليابان

الجمعة، 05 مايو 2023 12:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة