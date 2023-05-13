الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة مهم السبت، 13 مايو 2023 05:40 م رضا حجازى - وزير التربية والتعليم إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا هل يمكن توثيق الأوراق المطلوبة من العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بمصر؟ جامعة حلوان الأهلية تعلن المقاعد المخصصة للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة التعليمية مهم ما موقف المصريين الدارسين بجامعة غير معتمدة فى السودان وأوكرانيا وروسيا؟ فتح التقديم الطلاب العائدين من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس إدارة مكافحة الآفات: نتابع الزراعات المتأخرة من القمح حتى الحصاد وزير الزراعة يصل القاهرة قادمًا من واشنطن بعد مشاركته فى قمة المناخ وزيرة التضامن تعلن انتهاء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث "الخارجة – أسيوط" التعليم: لا أعمال سنة بالشهادة الإعدادية ومجموع الطالب حاصل درجاته بالترمين وزير الصحة يطلق خطة لحماية المواطنين من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات الصحة: تفعيل بروتوكول متابعة الدرن فى 116 مركزا للغسيل الكلوى بـ 7 محافظات الزراعة: استئناف تصدير النحل المصرى إلى السعودية البابا تواضروس يزور "الكولوسيوم" موضع تعذيب المسيحيين الأوائل في روما.. صور اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة الأربعاء، 15 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:05 م حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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