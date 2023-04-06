حصاد الوزارات.. ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات