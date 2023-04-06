حصاد الوزارات.. ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات
عميد إعلام القاهرة الأسبق: دراما الكتيبة 101 للمتحدة يعزز الهوية المصرية للأجيال الجديدة
وزارة الهجرة تنشر إرشادات التحويلات المالية وتدبير النقد الأجنبي للطلاب
التضامن: اختيار 5250 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية
البيئة تبحث إمكانية الحصول على ترخيص دولى للمنتجات المصرية المعاد تدويرها
وزيرة التضامن: تخصيص عيادات طبية لحجاج الجمعيات الأهلية
التعليم تعلن توفير منح من الجامعة الأمريكية لأوائل الثانوية العامة.. تفاصيل
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