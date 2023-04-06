اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 06:30 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات امتحانات - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات

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