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"الصحة" تطلق تحذير هام لمرضى أنيميا البحر المتوسط حول المكملات الغذائية

الخميس، 06 أبريل 2023 01:18 م
"الصحة" تطلق تحذير هام لمرضى أنيميا البحر المتوسط حول المكملات الغذائية مرضى أنيميا البحر
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه من أجل سلامة المصابين بأنيميا البحر المتوسط يجب عليهم تجنب الحصول على أدوية الحديد والمكملات الغذائي بشكل عام إلا تحت إشراف الطبيب.

ويشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيرا بأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.

كما أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنشئت أول مركز لعلاج ورعاية مرضى الثلاسيميا بمستشفى أطفال مصر عام 1993، ويضم المركز فريقاً طبياً متكاملاً، يطبق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى أنيميا البحر المتوسط، بالإضافة إلى توقيع بروتكولات تعاون مع جميع المراكز المتخصصة في علاج أنيميا البحر المتوسط بمختلف المستشفيات الجامعية، وبنوك الدم، على مستوى محافظات الجمهورية.

ويذكر أنه يتم تنظيم برامج تدريبية وتعليمية مستمرة للأطقم الطبية المتخصصة من أطباء، وصيادلة، وتمريض بالمراكز المتخصصة في علاج مرضى الثلاسيميا بمستشفبات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى استحداث بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية.

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 مرضى أنميا البحر 

هيئة الدواء

مرضى الثلاسيميا

الصيادلة

انيميا البحر المتوسط



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