وزارة الهجرة تنشر إرشادات التحويلات المالية وتدبير النقد الأجنبي للطلاب

كتب محمود راغب

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تيسيرات مفسّرة لشباب الدارسين بالخارج والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة ومتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتعاون والتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبنك المركزي والجهات المعنية، استجابة لما نقلته وزارة الهجرة من مطالب شباب الدارسين بالخارج، وفي إطار الإجراءات المتخذة حيال الطلاب الدارسين في روسيا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يخص التحويلات النقدية.

وتضمنت جهود اللجنة نشر تفاصيل الإرشادات العامة التفصيلية التي أقرها البنك المركزي المصري الخاصة بالتحويلات المالية تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والتي تضمنت تعريف أولياء الأمور بالإجراءات البنكية الدولية في ظل المستجدات والتي تسمح لهم بتوفير مصروفات الدارسين بالخارج، وفيما يلي بنود الخطوات الواجب اتباعها، كالتالى:

- يجب على أولياء الأمور استخدام القنوات الرسمية لطلب إصدار التحويلات الخاصة بمصاريف المعيشة والمصروفات الدراسية للطلبة المقيمين بالخارج، وذلك عن طريق تحويل الأموال من خلال أي من البنوك العاملة بمصر.

- يتم تقديم طلب تحويل من خلال حسابات السادة أولياء أمور الطلاب الدارسين بالخارج القائمة بأي من البنوك العاملة بمصر، وفي حالة عدم وجود حسابات قائمة يمكن التقدم لأي من البنوك العاملة بمصر، لطلب فتح حساب مصرفي وفقا للقوانين والضوابط والإجراءات المنظمة.

- وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تستثني المصاريف الدراسية والعلاجية ومصاريف المعيشة من حدود تدبير النقد الأجنبي وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على احتياجات الطلاب من النقد الأجنبي شهريا وأيضا ما يفيد قيد الطالب في الجامعات بالخارج.

كما تنشر وزارة الهجرة الإرشادات الخاصة بالتحويلات الصادرة إلى دولة روسيا وفقا لما ورد من البنك المركزي المصري، للتعريف بسبل تحويل المصروفات تيسيرًا على أبنائنا الدارسين وفقًا للمعلومات التالية:-

•إن العقوبات الدولية المطبقة على البنوك الروسية لا تشمل كافة البنوك العاملة بدولة روسيا، وأن البنوك الروسية التي تم فرض عليها عقوبات مالية عليها أو تم حذفها من شبكة المعاملات المالية SWIFT

•قد يتعذر على البنوك العاملة بمصر قبول طلب التحويل لأي من الأسباب التالية:

-في حالة أن البنك المستفيد أو أي من أطراف التحويل قد تم إدراجهم على قوائم العقوبات المالية أو قد تم حذفه من شبكة المعاملات المالية SWIFT.

-في حالة أن البنك مصدر التحويل ليس لديه علاقة مراسلة مصرفية قائمة مع البنك الروسي متلقي التحويل.

- في حالة عدم الالتزام بموافاة البنك بالبيانات والمستندات المطلوبة وفقا للإجراءات المنظمة.

وبناء على ما سبق تدعو وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أولياء الأمور الي اتباع الخطوات الرسمية التي تتيح تحويل مصروفات شباب الدارسين، مؤكدة علي استمرار جهود اللجنة الوطنية برئاسة الوزارة وبمشاركة الأطراف المعنية، والتي تطرح بدائل الدراسة بمختلف الجامعات الأهلية والخاصة، والتي تضمنت الإعلان عن الامتحان للمرة الرابعة للطلبة الدارسين في أوكرانيا، للتقدم للتحويل للجامعات المصرية.