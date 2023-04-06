عميد إعلام القاهرة الأسبق: دراما الكتيبة 101 للمتحدة يعزز الهوية المصرية للأجيال الجديدة

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ، أن اعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مسلسلات رمضان مهمة وخاصة الأعمال الدرامية الوطنية مهمة وكل عام تتناول وقائع ومواقع مهمة وبطولات جديدة للقوات المسلحة والجنود والشرطة وهذا العام التركيز على حادث مؤلم كثيرا لكل المصريين فى مسلسل الكتيبة 101.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن استمرار هذه الأعمال مهم وأساسى لكل المصريين لتذكر ما حدث حتى لا يتم السماح بتكراره مرة أخرى وفى نفس الوقت تساهم فى غرس القيم والوطنية فى الأجيال الجديدة وهذا اتجاه ايجابى كما يعزز الهوية المصرية خاصة واننا كنا عرضة لطمس الهوية والتذكرة باستمرار بأن المصريين يرفضون الارهاب ونبذ العنف وهذه قيم يجب التأكيد عليها فى كل مناسبة وتقديمها لكل الاجيال للحفاظ على الدولة وعدم السماح بالشائعات والاكاذيب التى تستهدف تزييف الحقائق وفقد الثقة بالوطن وفئات محددة من المجتمه.

وأشادت الدكتورة ليلى عبد المجيد بمسلسل الأطفال يحيى وكنوز مؤكدة أنه عمل ايجابى ايضا ونحتاج لمزيد من الإنتاج للأطفال.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.