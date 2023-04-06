التضامن: اختيار 5250 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة و أسامة طلعت - تصوير حسين طلال

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الوزارة تسعى دائما لاختيار أفضل الأماكن لاقامة حجاج الجمعيات الأهلية وتخصيص أكثر من مستوى كذلك أيضا اتخاذ مبدأ الشفافية فى إعلان القرعة واختيار الفائزين واختيار مشرفين بشكل جيد لخدمة الحجاج، وأيضا إعلان أسعار الحج وفقا للمستويات المقررة، لافتا إلى أنه سيتم اختيار 5250 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام، من إجمالى عدد المتقدمين البالغ عددهم أكثر من 22 ألف .

وأضاف أيمن عبد الموجود خلال إجراء وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م واختيار الفائزين بالتأشيرات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والدكتور عَلى جمعة مفتى الجمهورية السابق ونائب رئيس مجلس امناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ،واعضاء مجلس امناء المؤسسة القومية لتيسر الحج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية خلال أسبوعين على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا.

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.















































































































