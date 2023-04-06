الزراعة: فحص 527 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الربع الأول من العام الحالى

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت حوالي 526 ألفًا و 429 طنًا، بإجمالي عينات 20 ألفًا و 470 عينة.

وأضافت مدير المشروع أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر مارس بلغت حوالي 9716 عينة تمثل كمية إجمالية حوالي 247 ألف و 662 طنًا.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال شهر مارس الماضي، انه فيما يتعلق عدد عينات الفحص الظاهري لعمر 75 يوم من الزراعة بلغت خلال شهر مارس حوالي 560 عينة للشتوي، و 266 عينة للصيفي، فيما بلغ الإجمالي العام منذ بداية العام وحتى نهاية مارس حوالي 7947 عينة للشتوي، و698 للصيفي.

وأوضحت مدير المشروع أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 624 ألف فدان، كذلك بلغ اجمالي المساحات التي تم صيانتها حوالي 7234 فدانًا، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي 68 ألف فدان، بينما إجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي 28 ألف فدان وذلك حتى نهاية مارس الجاري.

وأكدت بلابل مشاركة المشروع هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، المنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، فضلا عن منفذ بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اكدت مدير المشروع، انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن متابعة زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2022-2023 وادراجها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (46 حوشه، 760 جهاز) بمساحة (68 الف فدان)، فضلا عن متابعة حصاد العروة الشتوية لموسم (2022-2023) حيث تم متابعة حصاد (322) بيفوت خلال شهر مارس من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر (3600 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي العام لعدد محاضر العروة الشتوية (17700 محضر حصاد لـ 633 بيفوت).

واوضحت انه تم استكمال إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (23 حوشه، 345 جهاز) بمساحة (28 ألف فدان)، كما يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع البيفوتات المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك تم رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك).