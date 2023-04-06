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التضامن: توفير وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات الأهلية

الخميس، 06 أبريل 2023 01:53 م
التضامن: توفير وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي
كتب. مدحت وهبة تصوير اسامة طلعت

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أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه سيتم توفير وجبتى إفطار وغداء  لحجاج الجمعيات الاهلية بالفنادق خلال تأدية مناسك الحج ، كذلك توفير خيام فى مشاعر الاماكن المقدسة بجانب أيضا التعاقد مع شركات نقل لتوفير اتوبيسات موديل السنه بجانب التعاقد على فنادق مميزة وقريبة من الحرم وفقا للمستويات المقررة لحج لجمعيات. 

جاء ذلك خلال اجراء وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م واختيار الفائزين بالتأشيرات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والدكتور عَلى جمعة مفتى الجمهورية السابق ونائب رئيس مجلس امناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وأعضاء مجلس امناء المؤسسة القومية لتيسر الحج. 

ووضعت وزارة التضامن  عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته. 


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