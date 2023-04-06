اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل

الخميس، 06 أبريل 2023 02:20 م
وزيرة التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

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شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وشهدت القرعة الإلكترونية اختيار 5250 حاجا من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأضافت القباج أنه تم تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية فقد تم وضع معايير من قبل مجلس الأمناء لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي». بسعر 225 الف جنيه

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