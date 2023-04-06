اليوم السابع
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وزيرة التضامن: تخصيص عيادات طبية لحجاج الجمعيات الأهلية

الخميس، 06 أبريل 2023 02:55 م
وزيرة التضامن: تخصيص عيادات طبية لحجاج الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين بأهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكل التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تم اختيار مشرف لكل 46 حاجا من أصحاب الخبرات الاشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كل الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الاشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي .

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