التعليم تعلن توفير منح من الجامعة الأمريكية لأوائل الثانوية العامة.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تقديم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منح دراسية على أساس الجدارة وعدم القدرة على سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتميزين الأوائل في الثانوية العامة غير القادرين مالياً كما تعمل إدارة الجامعة جاهدة على توفير التعليم لجميع الطلاب المتفوقين أكاديميا سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بغض النظر عن ظروفهم المالية حيث توفر لهم الجامعة التعليم الذي يمكنهم من أحداث تغيير إيجابي يبحث على الرخاء والاستدامة في مصر والعالم بصورة فعالة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى خطابها: سوف يقوم قسم الالتحاق وخدمات الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال رابط عبر تطبيق زوم في المحافظات التالية (الفيوم-الدقهلية الأقصر - وقنا - أسوان)، ومن ثم يجب على مديري الإدارات التعليمية توفير الدعم والمساعدة للمسئولين عن تقديم المنح التى تمكنهـم مـن الوصول والاتصال بأكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية التابعة لكل إدارة علماً بأن الجامعة قد قامت بعمل زيارات مماثلة العام الماضي وكـان لهـا مرور جيــد لدى الإدارات التعليمية والطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أن الطلاب يؤدون يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.