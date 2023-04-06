وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بالشرابية

كتبت آية دعبس

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الخميس، مركز تدريب مهني "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بالشرابية، لمتابعة سير العملية التدريبية في الدورات التدريبة على مهن: الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، والحاسب الآلى، واللغة الإنجليزية ، والمساحة والتي ينفذها المركز التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، ويقدمها للشباب بالمجان، وفق الخطة التدريبية للعام المالي 2022-2023 التي اعتمدها الوزير شحاتة في سبتمبر الماضي، في إطار استراتيجية الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، فضلاً عن توفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين لمساعدتهم في اقامة مشروعات صغيرة توفر لهم "حياة كريمة" ومصدر رزق ثابت.

وخلال زيارة الوزير للمركز، وجه إدارة المركز تكثيف الدوريات التدريبية للشباب، على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا على أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسلم الوزير 29 شهادة "ختام التدريب" لخريجي دورات الحاسب الآلي، وصيانة المحمول والخياطة وهم :أسماء سيد محمد، وسعاد شعبان عبد الهادى، ونورا وائل عبد العزيز، ومحمد احمد محمود، و أحمد رافت انور ، و هاجر يحى حنفى، ومنة الله نصر الدين محمد، وحنان سيد محمد ،أحمد حسن محمود، و خالد هشام حسن محمد، و احمد ابراهيم امام ابراهيم، و محمد احمد محمد احمد، و محمد ابراهيم محمود، و محمد صفوت عبد الخالق حسن، و علاء سيد عبد المنعم حسن، و عمرو عبد الحليم ابو الفضل، و محمد مصطفى محمد على، حازم كمال محمد السيد، احمد أشرف ابراهيم، و أسماء حسن محمد عطية، ايمان سمير ابراهيم ، ، وايمان يوسف على، وسارة عبد القوى برعى، وضحى محمد صابر، وفاطمة عبد العظيم احمد، ومروه محمد مغاورى، ومنى حسن احمد، وهبة طلعت زهران، وهناء محمد عبد عبد المجيد.

ويُذكر أن "المركز" تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983، فى حى الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 مترمربع، والانتهاء من تجهيزه عام 1990، وجرى افتتاحه رسمياً يوم 2-9-1992، وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992، وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وأُطلق عليه اسم "مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى عام 2020"، كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدربا، ويُنفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدربين، ويضم أقساما مختلفة، كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص مهنة من المهن التي يحتاجها سوق العمل.

رافق الوزير في الجولة، المهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، احمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، المهندس وائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب المهني بالوزارة، وصفوت محمود مدير مركز تدريب شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة الشرابية سابقا.