اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 06:14 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. القومى للامتحانات: إجراء استطلاع رأى حول نظام تقييم صفوف النقل

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. القومى للامتحانات: إجراء استطلاع رأى حول نظام تقييم صفوف النقل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

القومى للامتحانات: إجراء استطلاع رأى حول نظام تقييم صفوف النقل

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