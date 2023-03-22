حصاد الوزارات.. القومى للامتحانات: إجراء استطلاع رأى حول نظام تقييم صفوف النقل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

القومى للامتحانات: إجراء استطلاع رأى حول نظام تقييم صفوف النقل

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للأئمة المعينين لشمال سيناء

طب حلوان تعقد ندوة توعوية بعنوان معاً من أجل القضاء على الأمية بمدينة بدر

خبير يحذر من رى المحاصيل فى الوجه البحرى وشمال الصعيد من اليوم حتى السبت

القوى العاملة: إجراء مقابلات لشغل 44 فرصة عمل للشباب فى الإسكندرية

ضوابط ترتيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بورقة الامتحانات.. اعرف التفاصيل