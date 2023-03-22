"الإمام الطيب" و"مع الحكماء".. أبرز برامج صفحات مجلس حكماء المسلمين خلال شهر رمضان

كتب لؤى على

تبث صفحات مجلس حكماء المسلمين خلال شهر رمضان المبارك 5 برامج رمضانية، وذلك في إطار الإستراتيجية الإعلامية للمجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني.

يأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج "الإمام الطيب" الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ويتناول هذا العام عددًا من القضايا التي تتعلق بالمرأة ومكانتها في الحضارة الإسلامية، وكيف كرَّم الإسلام المرأة؛ حيث يُذاع البرنامج أيضًا على عدد من الفضائيات والقنوات التليفزيونية في العالم العربي والإسلامي.

ويلقي برنامج "مع الحكماء" الذي يقدمه عددٌ من أعضاء مجلس حكماء المسلمين، الضوءَ على عدد من القيم الإنسانية السامية التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، منها: قيم التسامح، قبول الآخر، العفو، التعايش، المواطنة الكاملة، الاحترام المتبادل، الرحمة والتعاون والحكمة، والعدل والاخلاص والأخلاق وغيرها من القيم.

ويركز برنامج "مع صناع السلام"؛ الذي يقدمه مجموعة من شباب منتدى صناع السلام، إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين، على عددٍ من النماذج الإيجابية حول العالم، التي أسهمت في صناعة السلام في مجتمعاتها، وذلك تزامنًا مع إطلاق التسجيل في النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام؛ التي تنعقد في جنيف يوليو القادم.

ويتناول برنامج "هلال التعايش" عددًا من القيم الإنسانية التي يمكن إحياؤها خلال شهر رمضان المبارك، ويتضمن مجموعةً من الحلقات مثل "رمضان والسلم المجتمعي" و "رمضان شهر العطاء" و "رمضان شهر التعارف" و "إيمانًا واحتسابًا" و الصلاح المؤقت: هل نفهم رمضان جيدًا".

وحول الحكمة من مشروعية الصيام، يأتي برنامج "في صيامك تفكَّر" ليناقش أهم أسرار الصوم، وما يُحدثه من تأثيرات نفسية وجسدية على الإنسان، والفوائد التي يحققها الإنسان من الصوم، والصيام مدرسة الثلاثين يومًا.