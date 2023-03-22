وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

استعدت وزارة الأوقاف بخطة دعوية غير مسبوقة لشهر رمضان المبارك ، جاءت تفاصيلها كالآتى:



أولًا : البرامج الدعوية بالمساجد 1- ملتقى الفكر الإسلامي للأئمة والعلماء، حيث يقام لأول مرة في (27) مديرية على مستوى الجمهورية، ويقام ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة التراويح.

2- ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات، حيث يقام لأول مرة بـ(19) مسجدًا، ويقام ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة الظهر.

3- درس العصر ودرس السهرة للأئمة، ودرس الواعظات، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

4- خاطرة الفجر وخاطرة التراويح (خمس دقائق) للأئمة، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

5- مجالس الإقراء والتفسير والفقه والحديث والسيرة النبوية والإفتاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر.

6- درس السيدات للواعظات، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

7- درس النشء لأئمة وواعظات الأوقاف، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

8- المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، يومان في الأسبوع عقب صلاة العصر في ألف مسجد.

9- سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بقصور الثقافة بالجمهورية.

10- ملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالجمهورية.

11- صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

12- صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.

13- سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد. ثانيًا : الأنشطة القرآنية 1- مقارئ الأئمة، يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

2- مقارئ الجمهور، يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة.

3- مقارئ الواعظات، يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة.

4- مقارئ السيدات، يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

5- المقارئ النموذجية، يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

6- مجالس الإقراء على كبار القراء، عقب صلاة الفجر.

7- مقارئ كبار القراء يوم السبت من كل أسبوع الساعة العاشرة صباحًا بمسجد الإمام الحسين.

8- تلاوات (قراءة الجمعة - قراءة العصر - قراءة السهرة).

ثالثًا : البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام أ - البرامج التليفزيونية 1- برنامج: أسماء الله الحسنى، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية.

2- برنامج: في رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

3- برنامج: ملتقى الفكر الإسلامي، ويذاع على قناة النيل الثقافية.

4- فقرة دينية بعنوان: في رحاب رمضان، ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية.

5- الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

6- برنامج: فوارس الإسلام، ويذاع على القناة الأولى.

7- برنامج: لقاء الإيمان، ويذاع على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة.

8- برنامج: صباح القاهرة، ويذاع على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية.

9- برنامج: لقاء الإيمان، ويذاع على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية.

10- برنامج: كاتب ورأي، ويذاع على قناة مصر الزراعية.

11- برنامج: سفراء دولة التلاوة، لأئمة الأوقاف حول العالم، ويذاع على قناة الناس.

12- مشاركة كبار القراء لأول مرة في صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسيتم نقلها لأول مرة على قناة الحياة.

13- احتفال وزارة الأوقاف بالعاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) الجمعة 31 مارس.

14- احتفال وزارة الأوقاف بذكرى يوم بدر بمسجد السيدة نفيسة.

15- احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة

16- احتفال وزارة الأوقاف الرسمي بليلة القدر بمركز مسجد مصر الثقافي.

ب - البرامج الإذاعية

1- خاطرة دعوية، ويذاع على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2- أسماء الله الحسنى، ويذاع على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

3- داعيات إلى الله، ويذاع على إذاعة القاهرة الكبرى. رابعًا : المسابقات التشجيعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة 1- مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية.

2- مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

3- مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.

4- مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (رمضان شهر القرآن).

5- أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات. خامسًا : البرامج التي يتم بثها عبر بعض المواقع الإلكترونية 1- مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

2- خواطر رمضانية، على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكتروني.

3- اعرف دينك، على موقع القاهرة 24 الإلكتروني.

4- رقائق، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.

5- برقيات، من تقديم واعظات وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.

6- مقالات، من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية.

7- لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

8- من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

9- قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية. سادسًا : المقالات التي تنشر عبر بعض الصحف 1- مقال أسبوعي لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام.

2- خاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية.

3- خاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتي.

4- مقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام يوميًّا.

5- مقالات بصحيفة عقيدتي واللواء الإسلامي وغيرهما من الصحف للأئمة والواعظات على مدار الشهر الكريم.