وزارة الأوقاف: خطة دعوية غير مسبوقة فى رمضان.. اعرف التفاصيل

استعدت وزارة الأوقاف بخطة دعوية غير مسبوقة لشهر رمضان المبارك ، جاءت تفاصيلها كالآتى:
أولًا : البرامج الدعوية بالمساجد1- ملتقى الفكر الإسلامي للأئمة والعلماء، حيث يقام لأول مرة في (27) مديرية على مستوى الجمهورية، ويقام ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة التراويح.
2- ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات، حيث يقام لأول مرة بـ(19) مسجدًا، ويقام ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة الظهر.
3- درس العصر ودرس السهرة للأئمة، ودرس الواعظات، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.
4- خاطرة الفجر وخاطرة التراويح (خمس دقائق) للأئمة، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.
5- مجالس الإقراء والتفسير والفقه والحديث والسيرة النبوية والإفتاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر.
6- درس السيدات للواعظات، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.
7- درس النشء لأئمة وواعظات الأوقاف، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.
8- المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، يومان في الأسبوع عقب صلاة العصر في ألف مسجد.
9- سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بقصور الثقافة بالجمهورية.
10- ملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالجمهورية.
11- صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.
12- صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.
13- سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.
ثانيًا : الأنشطة القرآنية1- مقارئ الأئمة، يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.
2- مقارئ الجمهور، يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة.
3- مقارئ الواعظات، يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة.
4- مقارئ السيدات، يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.
5- المقارئ النموذجية، يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.
6- مجالس الإقراء على كبار القراء، عقب صلاة الفجر.
7- مقارئ كبار القراء يوم السبت من كل أسبوع الساعة العاشرة صباحًا بمسجد الإمام الحسين.
8- تلاوات (قراءة الجمعة - قراءة العصر - قراءة السهرة).
ثالثًا : البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
أ - البرامج التليفزيونية1- برنامج: أسماء الله الحسنى، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية.
2- برنامج: في رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.
3- برنامج: ملتقى الفكر الإسلامي، ويذاع على قناة النيل الثقافية.
4- فقرة دينية بعنوان: في رحاب رمضان، ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية.
5- الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.
6- برنامج: فوارس الإسلام، ويذاع على القناة الأولى.
7- برنامج: لقاء الإيمان، ويذاع على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة.
8- برنامج: صباح القاهرة، ويذاع على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية.
9- برنامج: لقاء الإيمان، ويذاع على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية.
10- برنامج: كاتب ورأي، ويذاع على قناة مصر الزراعية.
11- برنامج: سفراء دولة التلاوة، لأئمة الأوقاف حول العالم، ويذاع على قناة الناس.
12- مشاركة كبار القراء لأول مرة في صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسيتم نقلها لأول مرة على قناة الحياة.
13- احتفال وزارة الأوقاف بالعاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) الجمعة 31 مارس.
14- احتفال وزارة الأوقاف بذكرى يوم بدر بمسجد السيدة نفيسة.
15- احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة
16- احتفال وزارة الأوقاف الرسمي بليلة القدر بمركز مسجد مصر الثقافي.
ب - البرامج الإذاعية
1- خاطرة دعوية، ويذاع على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
2- أسماء الله الحسنى، ويذاع على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
3- داعيات إلى الله، ويذاع على إذاعة القاهرة الكبرى.
رابعًا : المسابقات التشجيعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة1- مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية.
2- مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.
3- مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.
4- مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (رمضان شهر القرآن).
5- أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات.
خامسًا : البرامج التي يتم بثها عبر بعض المواقع الإلكترونية1- مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).
2- خواطر رمضانية، على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكتروني.
3- اعرف دينك، على موقع القاهرة 24 الإلكتروني.
4- رقائق، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.
5- برقيات، من تقديم واعظات وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.
6- مقالات، من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية.
7- لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
8- من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
9- قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
سادسًا : المقالات التي تنشر عبر بعض الصحف1- مقال أسبوعي لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام.
2- خاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية.
3- خاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتي.
4- مقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام يوميًّا.
5- مقالات بصحيفة عقيدتي واللواء الإسلامي وغيرهما من الصحف للأئمة والواعظات على مدار الشهر الكريم.
سابعًا : ترجمة خطبة الجمعة إلى عدد من اللغات الأجنبية، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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