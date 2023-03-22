"البيئة" تحتفل بشهر رمضان بصنع فوانيس من خامات صديقة للبيئة

كتبت منال العيسوي

نفذت الإدارة العامة للثقافة والتوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية التابعة ل وزارة البيئة ، نموذجا لفانوس رمضان بشكل مميزًا اعتمد على المواد والمكونات الصديقة للبيئة، احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، الذي يعد أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التى لها وقع خاص فى عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

ونجح فريق التوعية في الوزارة بتصميم "فانوس رمضان" إيمانًا بالدور التوعوي للوزارة، حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، من ورق وكرتون وكانز وسوليفان، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة استخدام المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.