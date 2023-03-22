القوى العاملة: إجراء مقابلات لشغل 44 فرصة عمل للشباب فى الإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تنظيم لقاءات للشباب من الجنسين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب من الجنسين مع مسئولى جمعية رجال الأعمال بقاعة المديرية، لشغل 44 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذلك بالتعاون مع الجمعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات مع إعطاء الاولوية لذوى الهمم فى الحصول على تلك الفرص.

وجاء فى التقرير الذى تلقته الوزارة، من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه جارى عمل الانترفيو لعدد 24 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين، كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها عقد عمل سنوى قابل للتجديد، وفرص للتثبيت داخل الشركة، وعلاوة استثانية، وتأمين اجتماعى، وزيادة سنوية 10% رعاية صحية واجتماعية، فضلا عن صرف منح للمناسبات والاعياد، وحضر اللقاء مى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعزيزة محمد صابر باحث بالإدارة، وسعاد رمضان مدير مكتب تشغيل المنتزه.

وأضاف وكيل المديرية أن أحد مسئولى الجمعية قام بتوضيح طبيعة العمل والامتيازات المقدمة، واكد وكيل المديرية أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بالشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات.