خبير يحذر من رى المحاصيل فى الوجه البحرى وشمال الصعيد من اليوم حتى السبت

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، المزارعين من من رى كافة المحاصيل فى الوجه البحرى وشمال الصعيد بداية من اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة الجمعة والسبت.

و تشير التوقعات إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر "منخفض السودان " مصحوبًا بمد رطوبى عالى يؤثر على مناطق واسعة من الوجه البحرى والساحل الشمالى وسيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا .

أضاف فهيم أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يتشكل سيول فى مناطق سيناء والبحر الأحمر تبدأ الأمطار فجر الجمعة على اقصى الساحل الشمالى الغربى "السلوم وسيوة" وتتقدم الجبهة الممطرة طوال يوم الجمعة لتشمل كل الساحل الغربى والظهير الصحراوى وبالكامل والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء.

وتستمر الأمطار يوم السبت على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وتنتهى الحالة بداية من فجر الأحد ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة أيام السبت والأحد والاثنين لتنخفض الحرارة ليلًا إلى ما دون الـ 12 °م كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.