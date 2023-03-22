وزير الكهرباء يترأس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء اجتماع الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2023 ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

وناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2022/2023، التى قدرت جملتها بنحو 8.351 مليار جنيه مصرى، موزعة على نحو 3.0 مليار جنيه موازنة جارية وحوالى 5.4 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن استكمال أعمال إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وكذلك محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا)، فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 40% عام 2035.

واستعرض المجلس قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة بمحافظات أسوان وسوهاج ومرسى مطروح، ليتجاوز إجمالى المساحات المخصصة لتلك المشروعات 31 ألف كيلو متر مربع، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخمًا عالميًا متزايدًا.

كما استعرض المجلس أيضًا تطور الأداء الحالى للهيئة على المستويين الفنى والمالى، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة.

وفى ضوء السياسات والدعم الذى توليه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة (الشريك الأساسى)، وإعلان الحكومة المصرية عن البدء فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادى، فقد أعلن الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر رئيسى ضمت محطات لتوليد الكهرباء بمجمع الزعفرانة (8مشروعات) بقدرة إجمالية 540 ميجاوات، وكذا محطات طاقة الرياح بمجمع جبل الزيت عدد (3 محطات) بقدرة إجمالية 580 ميجاوات.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.